Homem pula em jacaré de 3,6 metros para salvar cachorro nos EUA

Lisa McDonald, representante de comunicação da cidade, informou à FOX 35 que o casal estava caminhando pelo parque quando foi abordado pelo jacaré. Após atacar o cão, Greene pulou no réptil e conseguiu tirar o cão dali. Após o incidente, o jacaré foi removido do parque.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O norte-americano Fisher Greene saltou nas costas de um jacaré de 3,6 metros para salvar a vida do cachorro de estimação da namorada. O incidente ocorreu na última sexta-feira (12), no Riverside Park, localizado em Oviedo, Flórida, EUA, e teve informações divulgadas pela FOX 35 News. O cão está estável, enquanto o homem não teve informações divulgadas sobre o seu estado clínico.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.