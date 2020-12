'Homem mais importante da minha vida', diz Marcio Garcia ao dedicar Natal ao pai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Marcio Garcia, 50, perdeu o pai há sete dias por causa da Covid-19. E o Natal, segundo ele, foi o mais diferente da história para a família.

E desabafo pelas redes sociais, mostrou saudade e disse que tudo pelo que passou lhe trouxe importantes lições de entendimento do que é a vida.

"Nunca poderia prever que o Natal se tornaria ainda mais marcante para mim. Faz hoje sete dias que o meu amado pai partiu. No dia da chegada do homem mais importante da humanidade [Jesus], eu celebrei e celebrarei a ida do homem mais importante da minha vida aqui na Terra", começou.

"Eu consegui realmente celebrar o seu renascimento. Ser grato por tudo. Por tê-lo tido aqui por tantos anos. Com saúde e lucidez. Nada é por acaso. Assim Deus quis. A partir de hoje, ele deixa mais uma marca em minha vida. Mais uma lembrança. Mais uma lição. A partir de hoje, todo Natal é seu, pai! Que Deus abençoe seu retorno ao lar", encerrou.

O pai do ator morreu na noite desta sexta-feira (18) em decorrência da Covid-19. O anúncio foi feito pelo próprio artista, em suas redes sociais, onde pediu oração aos amigos e fãs. Carlos Alberto Tavares Machado estava internado desde o mês passado em um hospital em Juiz de Fora (MG).

Segundo o ator, Machado apresentou melhoras e retrocessos nas últimas semanas, mas acabou não resistindo às complicações causadas pela doença. "Minha fé foi testada mais do que nunca. Às vezes não entendo o propósito de Deus. Mas ele é misericordioso, sábio e age da maneira certa", afirmou Garcia no Instagram.

"Ele já estava muito sofrido. A verdade é que ele já estava sofrendo bastante. Ele teve um AVC, o lado esquerdo já não estava conseguindo mover. Ele voltou a ser intubado, e foi descansar. Mas o que fica é o carinho, o amor, a gratidão eterna que vou sentir por ele", afirmou o ator em um vídeo.