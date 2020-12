Flávia Pavanelli ganha Porsche avaliada em R$ 590 mil de presente de Natal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Flavia Pavanelli, 21, ganhou dos pais de Natal um Porsche de seus pais. O veículo é avaliado em R$ 590 mil.

Ela anunciou o presente nos stories do Instagram, agradecendo aos pais, Luciana e Flavio.

Em fevereiro deste ano, Pavanelli foi pedida em casamento pelo namorado, Junior Mendonza, 29. A influenciadora publicou uma foto em seu Instagram mostrando o anel de noivado e falando sobre o relacionamento dos dois.

"Nunca pensei que pudesse viver algo tão leve. E foi algo desde o primeiro instante, sabe? Uma paz inexplicável. A gente sempre acha que sabe o que é o amor, até descobri-lo de várias formas (e das melhores possíveis), com respeito, troca diária, parceria e diálogo. Hoje estávamos conversando sobre isso, quando mais uma vez ele me surpreendeu", escreveu a influenciadora, ex-namorada de MC Kevinho.

O casal está junto desde outubro de 2019, mas o relacionamento só foi a público no fim de novembro. De acordo com Flávia, o pedido foi feito em um momento rotineiro para o casal.

"Você não me esperou estar com a minha melhor roupa, ou minha melhor make porque você enxerga o melhor de mim muito além de uma 'produção'. Só a gente sente, e hoje senti mais ainda, de uma forma única. Eu disse sim, e diria um milhão de vezes novamente com a maior certeza possível em meu coração. Obrigada por ser a pessoa mais pura e especial que já conheci. Obrigada por tirar o melhor de mim todos os dias. Você me ensina, me protege e acima de tudo, me completa. Eu te amo, com todo meu coração. Você é minha maior certeza!", completou.

Após contar a novidade, a influenciadora recebeu elogios de famosos como Renata Kuerten, Lexa, Camila Coutinho, Sophia Valverde e Jade Seba. "Que lindo! Felicidades Fla", escreveu Maisa.