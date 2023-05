Homem é detido após invadir mansão de Lady Gaga; polícia é acionada

O homem foi detido, mas não foi preso pelo incidente com as flores.

A cantora estava em casa durante o acontecimento. No entanto, de acordo com relatos de fontes do portal, Lady Gaga, aparentemente, não teve nenhum contato com o homem.

Equipe da cantora chamou a polícia, reportando um homem desconhecido na propriedade. As informações são do site norte-americano TMZ.

