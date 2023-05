Bárbara Evans anuncia gravidez de gêmeos

Dessa vez, ela optou por usar os embriões que não tiveram resultado tão satisfatório na biópsia. Por isso, ela e o marido escolheram inseminar embriões do sexo masculino -já que a probabilidade de que tenham câncer de mama no futuro é menor, se comparado a embriões do sexo feminino.

Ela já é mãe de Ayla, de 1 ano, do casamento com o empresário Gustavo Theodoro.

