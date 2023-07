Herdeira da Disney é presa em protesto contra jatos privados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Abigail Disney, sobrinha-neta do lendário Walt Disney e herdeira de uma das maiores fortunas da indústria do entretenimento, foi detida na última sexta-feira (14) durante um marcante protesto no Aeroporto de East Hampton, em Wainscott, próximo ao grupo de vilas de luxo do estado de Nova York, Estados Unidos. O ato foi liderado por ativistas climáticos que se uniram para fechar o acesso ao terminal, em protesto contra o uso excessivo de jatos privados.

A manifestação, que contou com a presença de ativistas dos movimentos New York Communities for Change, Planet Over Profit e Sunrise Movement NYC, visou denunciar as chamadas "férias exclusivas de investidores em combustíveis fósseis e poluidores que promovem a crise do clima".

De acordo com informações divulgadas pela Fox News, os manifestantes bloquearam o acesso ao terminal do aeroporto. Para desimpedir a passagem, agentes tiveram que serrar tubos pelos quais os braços dos ativistas estavam conectados.

Em um comunicado divulgado pela Disney na sexta-feira, quando foi fichada e teve as impressões digitais catalogadas, Abigail explicou sua motivação para participar da ação. Ela reconheceu o privilégio de poder usar jatos particulares, mas ressaltou que é hora de abrir mão de tais luxos em prol do combate à crise climática.

"Como uma pessoa que teve o privilégio de usar jatos particulares, sei que é difícil abrir mão de um luxo especial", afirmou a herdeira. "Mas também sei que já passou o tempo de emitir gases de efeito estufa como este apenas para nosso conforto pessoal".

A manifestação em East Hampton não foi um caso isolado. Também na sexta-feira, outro grupo ativista, conhecido como "Futuro Vegetal", realizou um protesto no Aeroporto de Ibiza, Espanha, onde três ativistas foram detidos após tingir com tinta um jato particular de luxo. A ação foi simbólica, representando um apelo por mudanças na pecuária e na destinação de recursos, promovendo alternativas baseadas em vegetais para enfrentar a crise climática.