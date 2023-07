Elton John faz Kevin Spacey rir durante julgamento, diz jornal

David Furnish confirmou o testemunho do marido e pontuou que havia uma comoção com a presença de Kevin Spacey: "Ele era um ator vencedor do Oscar, havia muita emoção por ele estar no baile".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Elton John e o marido David Furnish foram chamados como testemunhas de defesa no julgamento de Kevin Spacey. Segundo o Mirror, o cantor fez o ator dar risada no tribunal nesta segunda-feira (17).

