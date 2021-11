Henrique e Juliano anunciam volta aos shows após morte de Marília Mendonça

A queda ocorreu por volta das 15h. A princípio, não se sabia se era a cantora quem estava a bordo da aeronave. Foi a semelhança do bimotor visto num vídeo que ela tinha compartilhado no Instagram duas horas antes que despertou a dúvida. Em tom cômico, a publicação mostrava Mendonça embarcando e se alimentando.

Conhecida como rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, Marilia Mendonça foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A artista tinha um show marcado para a data em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.

"A única certeza que temos é a certeza do que sentimos. Não controlamos o amanhã. Mas controlamos o bem que fazemos hoje. Sozinhos não fazemos nada. Juntos arrastamos multidões. O show, a vida, o amor não podem parar", diz mensagem postada no Instagram Stories da dupla nesta quinta-feira (11), que informa agenda de shows para o Pará e Tocantins.

