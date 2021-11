Atriz chora ao falar sobre separação de ator de 'Titanic'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Alice Evans, famosa por seus trabalhos em "Lost" e "Diários de Um Vampiro" chorou muito ao relembrar a separação do ator Ioan Gruffudd, conhecido por ter participado de sucessos como "Quarteto Fantástico" e "Titanic".

"Estávamos juntos havia 20 anos e eu era como aquela frase da Bridget Jones 'presunçosa casada'. Essas são coisas pelas quais as pessoas passam como a perda de um dos pais, ou infertilidade, você não sabe como é até que aconteça com você", disse sobre a separação no programa da apresentadora Lorraine Kelly.

"Achei que isso nunca fosse ocorrer comigo. Ele me disse 'não te amo mais'", recordou a atriz, emocionada. "Não estou questionando o direito dele de sentir isso, não o estou criticando, mas ele era tão hostil, e então por cerca de quatro meses continuamos aqui, e ele seguiu dizendo que sentia muito", recordou.

"Eu estava enlouquecendo. Então, tuitei que ele estava nos deixando e as coisas fugiram do controle", falou Evans, se referindo ao tweet no qual contou que o ator estava deixando a família sem dar explicação alguma, em janeiro.

A atriz contou que atualmente Gruffudd e ela só falam por meio de advogados e que o problema entre ambos teve início quando o ator voltou de filmagens que fazia na Austrália. "Estávamos muito felizes por ele ir para outro país e hoje me sinto uma grande idiota. Ele voltou, me abraçou, abraçou as meninas, deu um beijo seco no meu rosto e vi que algo estava errado", descreveu.

Ela disse que ficou sabendo do novo relacionamento do ex-marido por meio do Instagram. No fim de outubro, o artista postou uma foto ao lado da atriz Bianca Wallace, 28, com a frase "obrigado por me fazer sorrir novamente". Para Evans, Wallace e Gruffudd passaram a se relacionar antes da separação.

"Então parece que o meu marido, após dois anos me dizendo que sou uma pessoa má e sem graça, com quem ele não queria fazer sexo e passando o tempo todo em sets no exterior, está há TRÊS anos em um relacionamento nas costas de todo mundo. Boa sorte, Bianca", ironizou Evans no Twitter quando o romance veio à tona.

Emocionada, ela agradeceu a Lorraine pelo espaço para falar sobre o assunto. "Tem sido muito difícil, mas apenas gostaria de dizer obrigada a você por me receber para falar sobre aquele que é o pesadelo de toda mulher", pontuou.

O agora ex-casal começou a se relacionar nos bastidores do longa "102 Dálmatas" (2000), se casaram em 2007 e a relação chegou ao fim no início de 2021. Juntos eles tiveram duas filhas: Ella, 12, e Elsie, 8.