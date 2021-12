Guto Lacaz e Iamonike participam da abertura da exposição 'Respira SP 2021'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O multiartista Guto Lacaz compareceu à abertura da exposição "Respira SP 2021 — Avenida Paulista 130 Anos", na Casa de Cultura Odisseia, em São Paulo, no sábado (11). O espaço é dirigido por Valkiria Iacocca, que assina a criação e a produção da mostra. A modelo Iamonike também participou do evento.

