Festival com bacon e cerveja reúne Pitty, CPM 22 e Raimundos em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Brazilian Bacon Day realiza sua quinta edição em Ribeirão Preto (SP) no dia 22 de janeiro de 2022. A programação reúne nomes como Pitty, Raimundos, CPM 22 e Biquini Cavadão na Arena Eurobike.

Criado em 2016, o evento que reúne amantes de bacon, cerveja e rock foi adiado em 2020 por causa da pandemia de Covid-19.

Os ingressos têm preços que variam de R$ 100 (meia-entrada pista) a R$ 590 (casal no camarote open bar e open food) e estão disponíveis no site da Eventim. Com a doação de 1 Kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) é possível comprar o ingresso solidário, que dá direito a 50% de desconto na pista.

Comemorado nos Estados Unidos todos os anos, o Dia do Bacon acontece sempre no sábado anterior ao Dia do Trabalho americano, que, por sua vez, é celebrado na primeira segunda-feira de setembro.

Para os fãs da guloseima que não puderem ir ao interior de São Paulo a organização anunciou a primeira edição do festival em São Paulo. Segundo o empresário Giuliano Guedes, a capital paulista recebe o evento no segundo semestre de 2022.

"Em São Paulo vamos seguir a mesma mecânica de Ribeirão, que deu muito certo e a galera curte muito. Nós temos uma área open bar e open food, que é o grande negócio do evento, o público vai pra comer muito bacon mesmo, é a área mais procurada", afirma Guedes.

*

Festival Brazilian Bacon Day 2022

Quando: 22 de janeiro

Onde: Arena Eurobike (av. Costábile Romano, S/N - Santa Cruz, Ribeirão Preto, SP)

Quanto: R$ 100 a R$ 590

Mais informação: eventim.com.br