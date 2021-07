Gustavo Mioto lança 'Não Usa Ele Não' com solo de guitarra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Gustavo Mioto, 24, anuncia nesta sexta-feira a faixa "Não Usa Ele Não", que irá compor seu novo DVD, gravado no Espaço das Américas, em São Paulo, que tem lançamento previsto para o mês de agosto.

"Trouxemos algo muito diferente do que vínhamos trazendo", diz Mioto. Na nova canção, o lado diferente do cantor pode ser visto em seu solo de guitarra e na batida romântica da música. "Demos uma caprichada no que sempre quisemos fazer: ousar um pouco de guitarra", comenta, sempre gostei."

A música fala sobre um trio de pessoas que estão "enroladas com a questão afetiva", como diz o artista à reportagem. Ele aposta que muitas pessoas irão se identificar com a situação, e o cantor diz que "essa música é realmente um tapa na cara de quem usa outras pessoas para tentar esquecer o ex."

No clipe, Mioto aparece ao lado de "clones" projetados em LEDs, em tamanho real, que fazem as figuras de backing vocals virtuais acompanhado as vozes gravadas pelo próprio cantor. "[Temos] bastante coisas diferentes no vídeo também", completa.

O novo projeto segue a primeira música lançada pelo cantor na divulgação de seu DVD, "Não Parei De Sofrer". Atualmente, o clipe da música possui cerca de oito milhões de visualizações no canal do YouTube de Mioto.

No início deste ano o cantor sertanejo afirmou ter recebido uma mensagem de um de seus seguidores dizendo que ele "tem cara de ator pornô". No Twitter, Mioto brincou com a situação e disse: "Adoro o carinho da galera".

Nos comentários, os internautas já entraram na brincadeira. Alguns sugeriram que ele investisse na nova carreia, e outros fizeram pedidos para gravar uma cena com o cantor. Na primeira semana de 2021, o artista teve seu nome associado a uma lista de participantes da 21ª edição do Big Brother Brasil, que começa no dia 25 de janeiro. Mioto confirmou o convite para participar do programa, porém o recusou.

"Realmente rolou a conversa. Me sinto lisonjeado por estar sendo cotado para algo dessa magnitude" explicou o cantor em vídeo publicado no seu Instagram. Ele não aceitou o convite por já ter compromissos com a sua gravadora, mas não descarta a possibilidade de participar do reality algum dia. "Ficaria inviável esse ano participar de algo assim."

Gustavo Mioto acumula sucessos como as músicas "Coladinha em Mim" (2017), que tem participação de Anitta, 27, e o single "Com ou Sem Mim" (2019). Em 2020, o cantor fez sucesso com o lançamento do seu álbum "Ao Vivo em Fortaleza", que conta com participações de grandes nomes da música brasileira, como Xand Avião, 38, e Wesley Safadão, 32. Esse foi o terceiro DVD de sua carreira, iniciada em 2012.