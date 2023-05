Guarda Civil Metropolitana intervém com spray de pimenta após briga na Virada Cultural

Uma mulher e dois homens foram atendidos no posto médico. Essa foi a única confusão ocorrida no Palco M'Boi Mirim. Até então, o clima era de tranquilidade e festa.

A confusão aconteceu no início do show de Henrique e Diego, por volta de 21h15. Agentes da GCM ouvidos pela reportagem afirmaram que o gás foi usado apenas no foco da confusão, para afastar as duas mulheres. No entanto, o gás afetou famílias e crianças que estavam próximas.

