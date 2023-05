Após dez minutos, show de Wesley Gonzaga na Virada é interrompido por briga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma briga generalizada entre adolescentes na plateia, o DJ Wesley Gonzaga encerrou o show que faria na noite deste sábado (27), no palco Parada Inglesa da Virada Cultural. A apresentação durou cerca de dez minutos.

"E esse bagulho de briga aí? Tem muita criança no bagulho, vamos curtir na disciplina", disse o cantor. "Vamos parar o som até o bagulho ficar tranquilo."

O funkeiro iniciou a apresentação com 30 minutos de atraso, em decorrência do atraso do show anterior, do carioca Tiee. Diferente do que foi anunciado na programação da Virada Cultural, apenas Gonzaga apareceu no palco, sem o MC Rick.

Pouco depois de chamar a atenção do público, o Gonzaga abandonou o show. "O contratante disse que a gente vai ter que estar saindo por causa da confusão."