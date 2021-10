'Grey's Anatomy' ganha primeiro profissional de medicina não binário

No quesito diversidade, outra barreira quebrada foi quando o ator trans Alex Blue Davis interpretou o residente Casey Parker entre as temporadas 14 e 16.

Ele retornará no próximo episódio inédito, a ser exibido no dia 11 de novembro nos Estados Unidos, além de outros episódios até o meio da temporada, em dezembro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua 18ª temporada, "Grey's Anatomy" não se acomoda com as glórias passadas e tenta sempre acompanhar as mudanças da sociedade ao longo dos anos. Em episódio que foi ao ar recentemente nos Estados Unidos, foi introduzido o primeiro personagem não binário da equipe médica.

