GloboNews coloca Merval Pereira e Demétrio Magnoli com Andréia Sadi

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A GloboNews está preocupada com opiniões pouco discordantes em programas de política do canal de notícias. Para isso, decidiu fazer um teste que começa no Estúdio i, de Andréia Sadi, e poderá ser colocado em prática durante toda a programação. Nomes considerados mais de centro-direita foram incluídos na atração.

Na visão da direção do canal de notícias, a GloboNews só não é ainda mais hegemônica na liderança dos canais de notícias por um incômodo de parte do público em programas com comentaristas majoritariamente progressistas. O público mais conservador se incomoda com a falta de representatividade e vai buscar uma nova opção.

Por uma determinação da direção, Merval Pereira, que comentava apenas no Jornal das 10, passou a fazer parte da atração de Sadi três vezes na semana. Na GloboNews desde 2003, Pereira é presidente da Academia Brasileira de Letras e escreveu os livros "O Lulismo no Poder" (2010) e "Mensalão - o Dia a Dia do Mais Importante Julgamento da História" (2013).

Sucesso de vendas, as obras juntam artigos escritos por Merval, muitos deles com críticas ao petismo e ao atual presidente durante seu segundo mandato.

Quem também passou a participar do programa foi Demétrio Magnoli, colunista da Folha de S.Paulo. Ele foi convidado pela própria Andréia Sadi para fazer parte do programa nas sextas-feiras, por uma hora.

Até então, a vaga deste dia e horário era de Monica Waldvogel, que passou a ser âncora do telejornal Em Ponto, junto com Tiago Eltz, nas manhãs da GloboNews.

A GloboNews escolheu o Estúdio i para realizar os testes por ser um programa estabilizado na audiência. Exibido das 13h às 16h, a atração tem marcado 1 ponto no Ibope PNT da TV paga nas últimas semanas. CNN Brasil e Jovem Pan, as principais concorrentes, costumam alcançar no máximo 0,2 ponto cada uma.

Cada ponto na TV paga equivale a cerca de 150 mil indivíduos assinantes de TV por assinatura.