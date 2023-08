Ator Matheus Abreu, de 'Vai na Fé', sofre acidente de moto em Minas Gerais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Matheus Abreu, 26, sofreu um acidente de moto, na segunda-feira (28), em Ouro Branco, Minas Gerais. O artista, que interpretou o personagem Eduardo em "Vai na Fé" (Globo), está em observação no Hospital da Fundação Ouro Branco.

Segundo a assessoria de imprensa do ator, ele conduzia a moto pela Avenida Conselheiro Lafaiete, principal via do bairro Primeiro de Maio, quando um carro o atingiu pela lateral. O motorista fazia o retorno para entrar na mesma via.

"Aparentemente não há nada de grave, mas estamos aguardando o resultado dos exames do Hospital da Fundação Ouro Branco, onde ele se encontra em observação até amanhã", informou a equipe do artista, em contato com a reportagem.

O ator nasceu em em Ouro Branco, Minas Gerais, em 1997. Ele acumula alguns trabalhos na TV Globo, a exemplo de "Dois Irmãos", "Malhação" e "O Sétimo Guardião".

Matheus está de férias da televisão desde o dia 11 de agosto, quando terminou a novela "Vai na Fé". O ator deu vida ao personagem Eduardo, um jovem missionário que balança o coração de Jenifer (Bella Campos) e mexe com o namoro dela com Otávio (Gabriel Contente).