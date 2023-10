Globo rejeita história de novela das seis feita por autor de sucessos da Record

Marcílio Moraes está fora da televisão desde 2014, quando assinou a elogiada série "Plano Alto", da Record. Na mesma emissora, foi um dos autores do auge da teledramaturgia da emissora, entre o fim dos anos 2000 e início dos anos 2010, assinando tramas como "Essas Mulheres" (2005), "Vidas Opostas" (2007), "A Lei e o Crime" (2009) e "Ribeirão do Tempo" (2010).

A Globo avaliou a história para ter mais opções de novelas rurais, um foco da direção de dramaturgia no momento. Se aprovada, ela entraria na fila para estrear em 2024. No entanto, a sinopse foi rejeitada pela emissora.

Trata-se de uma história feita há alguns anos, escrita conjuntamente entre Moraes e o escritor Flávio de Campos. A novela teria o nome de "Júlia", e contaria a história da sua personagem-título, que vivia em uma fazenda no interior do Rio de Janeiro.

