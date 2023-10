Caetano Veloso e Maria Bethânia juntos em turnê? Por enquanto, 'não há nada de concreto'

Porém, a informação acaba de ser desmentida pelos irmãos. "Ficamos surpresos com a notícia da confirmação dos shows de Maria Bethânia e Caetano Veloso a serem realizados no ano que vem, publicada pela imprensa ontem", diz nota assinada pelas equipes dos cantores e divulgada neste domingo (1º) nas redes sociais.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.