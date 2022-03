Gkay rebate críticas de que teria mostrado conta de R$ 3.000 por ostentação

No entanto, parece que a medida não agradou algumas pessoas, que acusaram a influenciadora de estar ostentando o valor da conta. Algumas horas depois do desabafo, Gkay voltou a falar sobre o assunto, explicando o motivo de ter mostrado a conta: "É um absurdo pagar uma conta de energia desse tanto e não ter a energia."

"Nem que eu fale aqui todo o dia, vou ser a voz do povo sim. Isso atrapalha demais", afirmou. "Minha geladeira ficou podre e a sorte é que eu sou uma pessoa que tem dinheiro para repor as coisas e gente que não tem? E gente que trabalha com isso?"

De acordo o relato publicado nos stories do Instagram neste sábado (12), já não é a primeira vez que isso acontece. "Alguém conhece empresa de energia solar? Me ajude aí, que eu vou botar aqui agora", falou. "Nem dormir eu posso mais."

