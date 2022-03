Brunna Gonçalves diz que não fará mais parte do balé de Ludmilla

Brunna foi a quinta eliminada do Big Brother Brasil 22 (Globo), com 76,18% dos votos, na frente de Gustavo (22,24%) e Paulo André (1,58%).

Um seguidor perguntou se ela estava arrependida de ter participado do programa. "Jamais! O BBB foi a experiência mais doida e mais incrível que eu já tive na vida... Me joguei de corpo e alma, não faria nada de diferente... Aprendi muitas coisas e saí de lá outra pessoa. Estar no BBB foi 100% positivo em todas as áreas da minha vida."

Questionada se continuaria sendo dançarina da equipe da esposa, ela respondeu que gostaria de focar em projetos pessoais. "Estou tentando ao máximo acompanhar a lud em alguns shows e quem sabe eu apareço de surpresa no palco. Não consigo ficar muito tempo longe dela e nem do palco", escreveu.

