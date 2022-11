Gisele apoia carreira no esporte do enteado após divórcio de Tom Brady

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A supermodelo Gisele Bündchen, 42, demonstrou que apoia a carreira no esporte do enteado Jack, filho do ex-marido Tom Brady, 45. Ela curtiu na quinta-feira (24) com um emoji de coração uma foto do adolescente jogando futebol americano, que foi postada por Brady no Instagram.

Jack é filho do jogador da NFL com a ex-namorada, a atriz Bridget Moynahan, mas Gisele ajudou a criar o garoto desde que ele era um bebê. Ela sempre disse em entrevistas que não é madrasta, mas uma mãe extra do enteado. A modelo compartilha com o jogador da NFL os filhos Benjamin, 12, e Vivian, 9.

Após o divórcio de Gisele, finalizado em outubro, Brady disse ao podcast no podcast Let's Go! que estava focado em ser "o melhor pai". Ele relembrou o impacto que seus pais contribuíram para o seu seu sucesso na carreira. "Eu só quero ser isso para meus filhos", disse. "Eu só quero ser isso para meus filhos", acrescentou o sete vezes campeão do Super Bowl.

Bündchen pediu o divórcio jogador da NFL, em outubro, após os dois enfrentarem uma crise conjugal desde o início de setembro e já estariam vivendo separadamente há mais de um mês. Os desentendimentos teriam começado depois que o jogador voltou atrás na decisão de se aposentar do esporte, o que seria o desejo de Gisele.

O divórcio e divisão dos bens após 13 anos de casamento foi rápido porque eles tinham um acordo pré-nupcial estabelecido antes deles se casarem em 2009. O ex-casal, que separadamente são muito ricos, mantiveram seus negócios e riquezas separadas, exceto as propriedades que tiveram que ser divididas.