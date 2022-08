Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso presenteiam caçula com patinhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal de atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso presentearam o filho caçula Zyan, 2, com patos. Eles compartilharam nesta segunda-feira (15) nas redes sociais um vídeo fofo da empolgação do menino com a chegada das aves ao rancho da família, em Membeca, interior do Rio de Janeiro.

No vídeo, Zyan fica empolgado e sai correndo em direção ao pai que chega com os patinhos em uma caixa de transporte. Ele estava acompanhado do irmão mais velho Bless, 7. Titi, 9, não aparece no vídeo.

"Presente para o bebê e o irmão", diz Gagliasso. Zyon tenta agarrar a caixa e o pai pede para ele deixar Bless ver, mas o garotinho responde: "Não". Bruno fala para o caçula: "É sua? Mas deixa ele ver". O garotinho diz: "É minha", arrancando gargalhadas de Ewbank, que explica que o menino fala isso para todos bichos.

Depois, os pais e as crianças aparecem no galinheiro do rancho, onde Zyan e Bless tentam segurar o pato. "Que lindo", diz Zyan, fazendo os pais se derreterem com tanta fofura. No vídeo, o garotinho aparece dando um beijo na ave, enquanto Bless tenta passar a mão na cabeça do pato.

Ewbank escreveu na legenda do vídeo que finalmente Zyan ganhou seus tão amados patinhos. "E parece que ficou muito feliz e empolgado com os novos moradores do Rancho da Montanha, não parece?", escreveu Ewbank.

Famosos e anônimos comentaram tanta fofura em um vídeo. "Ah! morri nesse vídeo", escreveu a atriz Marcela Fetter. "É muita fofura né?", respondeu Ewbank para a atriz. Outros seguidores brincaram comparando o garotinho a personagem Felícia, do Tiny Toon, que ama apertar os bichos.

"Vou te abraçar, vou te apertar", escreveu um usuário do Instagram imitando a fala da personagem do desenho animado. Ewbank respondeu com emojis dando risada.