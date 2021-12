Giovanna Ewbank divulga foto tomando sol de topless nas Ilhas Maldivas

A apresentadora também usou as redes sociais para conversar com os seguidores sobre a viagem. "Essa é a primeira vez que ficamos tanto tempo sem o baby, né?", disse referindo-se ao caçula, Zyan. "Titi e Bless estão mais acostumados, mas a minha saudade é imensa, até sugeri de encurtarmos a viagem."

"BUMDInha meninas", brincou na legenda da foto. Giovanna está no local paradisíaco com o marido, Bruno Gagliasso. "Mamãe e Papai estão de férias e sem os filhotes... um mix de 'que delícia curtir meu marido' e 'não, não, pera, acho que prefiro ficar'", contou ela recentemente.

