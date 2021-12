Aracy Guimarães Rosa é tema de documentário na TV Cultura

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Reconhecida pelo Memorial do Holocausto como "Justa entre as Nações" por sua ajuda aos Judeus perseguidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, Aracy Moebius de Carvalho Guimarães Rosa é tema de um documentário inédito na TV Cultura. "Aracy: a Brasileira que Desafiou o Nazismo" estreia no dia 16, às 20h30.

A produção é uma oportunidade para que o público conheça a história da Aracy de Carvalho (1908-2011) antes da minissérie da Globo, Passaporte para Liberdade, que estreia no dia 20.

Brasileira, Aracy se mudou para Hamburgo, na Alemanha depois de se divorciar de seu primeiro marido, no início da década de 1930. Lá, ela trabalhou no consulado brasileiro, onde conheceu o escritor brasileiro João Guimarães Rosa, autor de "Grande Sertão: Veredas", com quem se casou tempos depois.

A produção do documentário teve acesso a documentos históricos e ao acervo de fotos da família de Aracy, que mostram como foi sua atuação em favor do povo judeu durante o Holocausto. Seu trabalho para ajudar famílias a fugirem do país com visto de turismo foi acompanhado pela repórter Lais Duarte, que mapeou ações de Aracy naquele período.

O filme traz ainda depoimentos de parentes dos sobreviventes, que relatam a importância de Aracy para suas famílias. Foram entrevistados também os netos da brasileira, Eduardo Tess Filho e Vera Tess.

Historiadora e professora do centro de pesquisas sobre Brasil colonial e contemporâneo, Mônica Schpun, que é autora do Livro "Justa", foi ouvida sobre a trajetória de Aracy.