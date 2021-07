Giovani após acidente: 'Foi um susto muito grande, usem cinto de segurança'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Giovani, 50, que faz dupla com Gian, 54, postou no começo da noite deste sábado (31) um vídeo em seu Instagram onde fala sobre o acidente ocorrido nesta manhã. O artista estava dirigia na rodovia Presidente Dutra, na altura de Arujá (SP), quando seu carro foi fechado por uma carreta em alta velocidade.

Ao desviar, o veículo bateu na mureta de proteção e acabou capotando. No momento, ele estava acompanhado da mulher, Ana Carolina Morais, e estavam indo em direção ao aeroporto de Guarulhos.

No vídeo publicado em sua rede social, o cantor agradeceu por sua integridade e recomendou a quem o assiste que use cinto de segurança.

"Quero dar um conselho para todo mundo: primeiro, sempre, cuidado ao volante, como eu sempre tive. Mas, fora isso, gente, use o cinto de segurança, porque o cinto de segurança fez total diferença no que aconteceu hoje com a gente. Realmente, protegeu as nossas vidas", disse o sertanejo.

Ao dizer que acredita ter tido um 'apagão' no momento do acidente, Giovani foi complementado pela esposa. "Eu acho que você desmaiou, na verdade, porque, quando aconteceu o capotamento [...], no momento que o carro parou, eu pensei 'eu tô viva'. Aí, eu comecei a chamar ele e eu perguntava para ele 'amor, você está vivo? Você está vivo?', e ele não me respondia. Parecia que ele tinha tido um desmaio, porque ele não respondia", disse Ana Carolina.

Na postagem, Giovani e Ana Carolina agradeceram à família que prestou o primeiro apoio após o capotamento e os tirou do carro, aos socorristas da pista e aos médicos. "Obrigado a Deus por proteger nossa integridade física, espiritual e psicológica! Foi um susto muito grande, fica aqui meu alerta usem cinto de segurança ele salva vidas! Muita gratidão a Deus, gratidão aos médicos que me atenderam, gratidão aos socorristas da pista! É um milagre estarmos aqui hoje vivos cheios de gratidão para contar e alertar usem cinto de segurança! Obrigada a família que nos acolheu e nos tirou do carro! Não tem palavras! Deus abençoe a todos vocês! E obrigado meu Deus pelo livramento", escreveram.

O casal lembrou como foram os primeiros instantes após o acidente na sequência do vídeo. "A gente estava em uma velocidade baixa, uns 80 km/h, talvez, e esse carro capotou. O primeiro socorro foi de uma família, que eu lembro que o nome dela era Clésia. E chegou um homem também que falou 'eu sou o Rocha, eu sou policial, mas eu não estou trabalhando. Eu já socorri muito acidente aqui", disse Ana Carolina.

A mulher do sertanejo continua. "Tiraram ele [Giovani] do carro, e eu não conseguia sair do carro. Eu não lembro como eu saí do carro, não lembro como o Giovani saiu. Eu lembro que nós não saímos pela porta porque ela não abria, o carro estava com a porta para cima. Foi um pesadelo que a gente viveu", diz.

"Eu não entendi muito bem o que aconteceu. Eu dirijo, realmente muito bem, tenho muita experiência de estrada, mas, realmente aconteceu o acidente", disse Giovani.