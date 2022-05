Gil do Vigor termina rodada de Dança dos Famosos em primeiro lugar

Logo na primeira música, "Se Ela Dança, eu Danço", a dupla formada por Tierry e Carla Bruno levantou o ânimo da plateia do Domingão com Huck. Em um dos trechos da apresentação, a dupla deu um beijo de boca na frente de todos durante a música.

Com o resultado deste domingo, se classificam para a próxima fase Gi do Vigor, Sérgio Menezes e Douglas Souza. Xande de Pilares, Vitão e Tierry irão para a repescagem.

Sérgio Menezes e Mariana Torres, ao som de "Cerol na Mão", do Bonde do Tigrão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB Gil do Vigor teve a melhor performance e foi o primeiro colocado neste domingo (15) na Dança dos Famosos, quadro tradicional do Domingão. Hoje se apresentou o time o time masculino, que dançou ao som de funk.

