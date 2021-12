Gil do Vigor promete mostrar lado ainda desconhecido em documentário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir do dia 9 de dezembro, Gil do Vigor, 30, poderá ser visto em um documentário inédito produzido pelo Globoplay. Nele, o público poderá conferir mais sobre como anda sua vida pessoal, sua batalha nos Estados Unidos e as dificuldades e saudade da família.

Presente na festa de 25 anos da cantora Gabi Martins, o economista contou mais detalhes do que esperar do projeto. "Podem esperar muita emoção, risadas e até um lado meu que muitos não conheciam. Muitas surpresas ainda", disse.

Ao lado da mãe, Jacira, ele disse que a saudade da família nos momentos em que precisa estudar fora do país tem sido a maior dificuldade. Porém, Mainha, como ele a chama, sabe que tudo é necessário para o bem do filho.

"A gente fica triste, mas criei filho para viver pelo mundo. Sei que agora ele está aqui no Brasil [chegou na terça, 30], mas logo ele já vai embora de novo", afirmou Jacira.

Durante pouco mais de uma hora em que permaneceu na festa de Gabi Martins, Gil subiu no palco e fez a alegria dos convidados com seu carisma. "Tem sido tudo muito louco, ainda não consegui entender esse sucesso, mas estou curtindo. Gratidão", encerrou.

O ex-BBB já revelou ter faturado uma quantia milionária após sua saída da 21ª edição do Big Brother Brasil, apenas com contratos publicitários.

"Já faturei R$ 15 milhões", disse em entrevista para a Forbes. O programa acabou há cerca de seis meses e desde então Gil fechou contratos com diversas marcas, como bancos, marcas de alimentos e produtos de limpeza.

O economista, que agora mora nos Estados Unidos para realizar seu PhD, também fala sobre finanças em um quadro no programa Mais Você (Globo). No programa ele também conta suas experiências nos Estados Unidos, e em seu Instagram compartilha seu dia a dia no projeto "O Brasil tá Lascado".