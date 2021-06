Geraldo Luís estreia no Balanço Geral Manhã na próxima semana

No Balanço Geral Manhã, ele vai apresentar as principais notícias do país, além de serviços como previsão do tempo e como está o trânsito. Durante o programa, ele será acompanhado pelo comentarista de segurança pública Diógenes Lucca.

O apresentador, no entanto, passou boa parte da temporada afastado porque teve de ser internado em um hospital por complicações com a Covid-19. Nesse período, ele foi substituído por Luiz Bacci.

Desse modo, Geraldo Luís volta à programação diária da emissora. Antes, ele estava apresentando o semanal A Noite É Nossa, às quartas-feiras. A primeira temporada do programa se encerrou no mês passado.

