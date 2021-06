Facebook remove notícia falsa sobre Chico Buarque após ação judicial

Em março, o artista se imunizou no Planetário do Rio, na Gávea (zona sul do Rio de Janeiro). "Vacinem-se. Viva o SUS!", escreveu no registro feito em seu Instagram.

A juíza Fernanda Rosado de Souza, do 6º Juizado Especial Cível da Lagoa (zona oeste do Rio), determinou que a publicação fosse retirada, bem como todos os comentários feitos nela. Procurado pela reportagem, o Facebook informou que a ordem judicial já foi cumprida.

Em páginas como a "Brasil Resiliente", fotos dele foram usadas junto com a notícia. Além disso, eram colocadas frases como "Sentindo falta do dinheiro público, né, meu filho?".

De acordo com a fake news que circulava na plataforma, o governo federal pagaria indenizações mensais a cerca de 4.300 pessoas que sofreram perseguições políticas entre 1946 e 1988, entre as quais estaria o cantor e compositor.

