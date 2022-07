Galvão Bueno passa por cirurgia em São Paulo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Galvão Bueno, 72, foi submetido a uma cirurgia na coluna, na tarde desta sexta-feira (29), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O narrador possuía uma pequena fissura na L5 da coluna vertebral e após exames a equipe médica, então, optou por realizar o procedimento. Galvão já está no quarto e deve receber alta nos próximos dias.

O principal narrador da Globo, que já anunciou a sua despedida da emissora no final da Copa do Mundo do Catar, em novembro, vinha se queixando de dores na coluna nos últimos dias. Recentemente, ele chegou, inclusive, apresentar o programa "Bem, Amigos!", que vai ao ar todas as segundas, na Sportv, sentado.

Galvão tinha sido internado na noite desta quinta-feira (28) para a realização de exames de rotina para estar apto ao mundial e, segundo a equipe do narrador, a lesão na coluna era antiga e originária da época em que ele jogava basquete quando jovem.

"O narrador Galvão Bueno está no Einstein para fazer um checkup em preparação para a Copa do Mundo no Catar. Após a análise de um dos exames de rotina, Galvão e os médicos optaram por um procedimento de correção de uma pequena fissura pré-existente (da época em que jogava basquete) na L5 e que estava causando dores. O procedimento já foi realizado, Galvão está bem, se recupera no quarto e terá alta nos próximos dias", diz o comunicado enviado à reportagem pela equipe de Galvão.