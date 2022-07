Dançarino atingido por telão em show corre o risco de ficar tetraplégico

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mo Lee Kai-yin, dançarino banda Mirror, que foi atingido por um telão durante um show da banda em Hong Kong nesta quinta-feira (28), passou por uma cirurgia na vértebra. Segundo o jornal South China Morning Post, o rapaz corre o risco de ficar tetraplégico.

O boletim médico, divulgado nesta sexta-feira (29), aponta que o estado de saúde de Lee é crítico, já que o impacto da queda do equipamento deslocou a terceira e a quarta seções das vértebras cervicais do dançarino. Ele está intubado na Unidade de Terapia Intensiva. O outro integrante do corpo de balé do grupo, que também foi atingido, teve ferimentos leves e já recebeu alta do hospital.

De acordo ainda com a imprensa chinesa, o secretário de Cultura, Esportes e Turismo de Hong Kong, Kevin Yeung Yun-hung, visitou o local do show para uma inspeção inicial da investigação. "Uma inspeção preliminar sugere que um cordão de metal se rompeu, fazendo com que a tela caísse. É nossa responsabilidade e determinação garantir que um incidente semelhante não aconteça novamente", comentou ele após a vistoria.