Galpão do Sesc Pompeia, em SP, será transformado em arena para peça do Teatro Vertigem

Dirigida por Antonio Araújo com codireção de Eliana Monteiro e texto final de Marcelino Freire, o novo trabalho do grupo abordará os movimentos conservadores e reacionários atuais no Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O galpão do Sesc Pompeia, em São Paulo, será transformado em uma arena para receber a nova peça do Teatro da Vertigem, "Agropeça".

