Galeria Metrópole, em SP, recebe feira de decoração e moda neste fim de semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Rede Jardim Secreto, projeto que promove feiras com pequenas marcas que expõem e vendem seus produtos, firmou parceria com a Galeria Metrópole, no centro de SP. O evento, agora, acontece mensalmente no espaço, sendo a próxima edição neste sábado (15) e domingo (16).

Fundada há dez anos por Claudia Kievel e Gladys Maria Tchoport, a Rede Jardim Secreto busca fortalecer pequenos negócios, mas também traz outras atividades em seus eventos.

Na Galeria Metrópole, novo polo criativo do centro da capital, vai acontecer no segundo final de semana de todo mês. A próxima edição conta com mais de 150 marcas autorais de decoração, moda e acessórios, como a Gypso, Pot e Moma.

Além disso, haverá praça de alimentação com opções veganas e não-veganas e espaço infantil no subsolo do prédio. O terceiro andar da galeria será dedicado a rodas de conversa e oficinas gratuitas.

Essa é a segunda vez que o projeto ocupa o icônico edifício modernista, a primeira aconteceu em maio. A parceria tem previsão de durar até dezembro. Outras edições até o fim do ano acontecerão também na rua.

REDE JARDIM SECRETO

Quando Sáb. (15), das 10h às 18h, dom. (16), das 10h às 17h

Onde Galeria Metrópole - Av. São Luís, 187, República, região central

Preço Entrada gratuita

Link https://www.instagram.com/feirajardimsecreto/