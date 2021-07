Gabriel é eliminado do MasterChef ao preparar o pior tímpano da noite

Zeca experimentou o tímpano pela primeira vez, servido no formato de um instrumento de percussão, em Nova York. O prato é uma torta recheada com macarrão, carne, legumes, almôndegas e outros ingredientes.

O programa desta terça-feira (13) teve a participação do jornalista e apresentador Zeca Camargo, 58, colunista da Folha de S.Paulo e fã de viagens e gastronomia. O autor de "A Fantástica Volta ao Mundo" apresentou o prato típico da gastronomia italiana e estrela do filme "A Grande Noite" (1996), de Stanley Tucci.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriel, 19, foi o segundo eliminado da oitava temporada do MasterChef Brasil, que estreou no início do mês na Band. Para os jurados, ele fez a pior receita de tímpano entre os concorrentes. Outra participante, Cristina, 51, também teve o prato criticado, mas foi salva por decisão dos participantes que estavam no mezanino e tiveram o poder de salvar um dos três candidatos à eliminação. A terceira foi Amanda, 26.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.