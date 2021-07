Carol Peixinho é eliminada do No Limite em dia de prova de comidas exóticas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em dia de prova de comidas exóticas, Carol Peixinho recebeu a maioria dos votos dos participantes da equipe Jandaia e foi eliminada do reality show No Limite (Globo). Com isso, ela está fora da disputa pelo prêmio de R$ 500 mil.

Finalmente, o dia tão esperado pelos fãs do programa de ver os participantes comerem comidas exóticas chegou. André se livrou de comer as iguarias, porque ganhou a Prova do Privilégio e a imunidade. Com isso, ficou observando os colegas comendo as iguarias.

Na primeira etapa, eles foram obrigados a comer seis larvas vivas. Viegas disse que o cheiro dava ânsia e teve muito medo de participar dessa prova.

O segundo prato oferecido para os participantes foram duas baratas de Madagascar vivas que não paravam de se movimentar para desespero de todos. Carol Peixinho disse que a maior dificuldade era matar a barata no dente para ela não sair andando.

O terceiro prato foi o temido olho de cabra, que os jogadores tiveram muita dificuldade para mastigar e engolir. Jéssica falou que teve que segurar a boca para mastigar. "Quando eu finalmente consegui esmagar o olho de cabra sai um creme ali de dentro", diz Zulu.

Depois do olho de cabra, foi a vez dos participantes tomarem um shot de fígado, que tinha um cheiro horrível. Eles tinham que beber, mostrar a língua e bater o copo imediatamente. Paula tomou vários copos, venceu a prova e ganhou a imunidade.