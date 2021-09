Gabi Martins diz que mostrará menos sua vida pessoal: 'Sou mais que isso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ter uma mudança radical em sua vida, a cantora e ex-BBB Gabi Martins, 24, encontra agora o momento de priorizar sua essência e seu trabalho. A artista se prepara para lançar um EP de piseiro, com parcerias com nomes como João Gomes, a dupla Israel e Rodolffo e Mari Fernandez, além de uma regravação com a dupla César Menotti e Fabiano.

"Vai ser uma virada para mim", afirma, sobre seu novo projeto. "[Os fãs] vão ver a Gabi de um jeito mais íntimo, com a minha essência, até com uma roupagem mais do sertanejo." Em entrevista ao site F5, ela conta que o primeiro lançamento será a parceria com João Gomes, e acontecerá em 22 de setembro.

O EP vai trazer um ritmo novo para Gabi. Ela diz que, apesar de ter uma vertente ligada ao sertanejo, o piseiro é algo novo e desafiador em sua carreira, que se soma às estratégias para divulgar o projeto totalmente nas redes. "A internet veio para mudar, estou focada em ver o que o público está consumindo", explica.

Para a artista, o trabalho vem para a reconectar com suas raízes, e trará uma pegada mais diferente. Dentre as músicas, ela vai regravar a canção "Páginas de Amigos" de Chitãozinho e Xororó, com César Menotti e Fabiano. "Sou apaixonada desde pequena, tenho muito orgulho de estar representando Minas com eles e estar voltando às minhas raízes."

Gabi afirma que após a saída do BBB precisou se adaptar com uma série de mudanças e baques em sua vida, tanto pessoal quanto profissional. A primeira notícia foi a do início da pandemia de coronavírus, que a deixou extremamente assustada. "Eu queria só saber como estava a minha família", relembra.

Ela diz que também precisou encarar suas redes sociais e ações de uma forma diferente. Ao sair do programa, ela somava 4,6 milhões de seguidores em seu Instagram, que hoje se multiplicaram e já são 12 milhões. "Meu trabalho se expandiu muito quando saí, e várias portas se abriram", pontua.

A artista comenta que, no período do isolamento social, conseguiu compor novas canções e utilizar suas experiências do programa para novas criações. Além disso, teve que se moldar ao cenário de isolamento e aprender a interagir com os fãs de forma virtual, com lives, e buscar participações de outros artistas em seus projetos de forma remota.

Gabi conta que músicas como "Covardia" e "Cancela" surgiram a partir de chamadas de vídeo que fez com outros artistas. "Busquei parceiros no Face Time [aplicativo de chamadas do sistema iOS] e foi assim que eu conheci o Tierry também", relembra.

Por outro lado, ela precisou aprender a lidar com a vida de uma "pessoa pública" e decidir o que ela gostaria de compartilhar nas redes sociais ou não. "Quando saí do BBB, vivi uma avalanche de pessoas que acompanhavam minha vida 24 horas por dia e queriam continuar vendo minha vida pessoal."

"Parecia que elas faziam parte da minha intimidade e realmente fizeram [por certo tempo]", diz. Ela explica que em seu namoro, com o cantor Tierry, 32, teve mais dificuldade com a exposição, mas que eles conseguiram se "encaixar neste mundo". Gabi também foi alvo de muitos comentários sobre mudanças em sua aparência nas redes, e diz que com o tempo aprendeu a lidar com isso.

"Sou muito aberta a críticas construtivas, isso faz parte da minha vida. Mas não posso me deixar levar por uma pessoa que está querendo o meu mal", afirma. Ela comenta que a chave foi sentir segurança em suas decisões e enxergar que muitas pessoas a veem como referência de beleza e cuidados com o corpo.

"Se eu quero mudar o cabelo ou fazer uma harmonização, é porque eu quero, e não para atender algum padrão ou o algo que outra pessoa quer", afirma. Ela comenta que todas suas mudanças são de dentro para fora, e que gosta de expor suas transformações externamente. "Se eu cuido do meu corpo e as pessoas perguntam, tenho que mostrar a realidade."

Agora, ela diz que tomou a decisão de "focar mais no meu trabalho e carreira, e mostrar mais isso, não tanto a vida pessoal como eu expunha". Gabi afirma que está gostando de preservar sua privacidade, para que as pessoas a enxerguem além de namorada de alguém ou pela sua vida pessoal. "Sou muito mais que isso."

Para o futuro, a artista está ansiosa para a possibilidade de fazer shows, e além de seu EP, vai lançar uma parceria com o cantor Ferrugem. A cantora revela que tem muita vontade de fazer uma parceria internacional com JoJo, dona do sucesso "Too Little, Too Late". "Quero me jogar", completa. "Quem sabe não é uma possibilidade fazer um feat com ela? Ia ser muito massa."