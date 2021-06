'Futuro só o Boninho conhece', diz Ana Clara sobre apresentar o BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Clara, 24, tem sido um dos nomes cotados pelos internautas para assumir o Big Brother Brasil (Globo) caso Tiago Leifert, 41, não possa mais comandar o programa. O apresentador foi deslocado para os domingos enquanto Luciano Huck, 49, prepara o programa que vai substituir o Domingão do Faustão.

"Vocês estão matando o Tiago, tão rápido gente, ele acabou de nascer", brincou durante entrevista à revista Marie Claire. "Não sei, o futuro só o Boninho conhece."

"Com certeza seria bacana", admitiu. "Vivo a minha profissão visando crescer sempre e minha vontade é sempre aumentar minha responsabilidade, meu conhecimento."

Na última edição do reality show, a ex-BBB comandou o Bate-Papo BBB, com entrevistas com os eliminados logo que eles saiam da casa. A repercussão na internet foi grande e ela foi bastante elogiada pelo tom doce, mas incisivo.

Tanto que acabou ganhando um programa na grade da emissora, o Plantão BBB, para falar sobre as novidades do programa. No momento, ela apresenta atrações na internet sobre os programas No Limite e The Voice Kids.

Para Ana Clara, o BBB não é o foco principal. "Existem muitos programas que podem ser um novo lugar para eu assumir", avaliou. "Mas é tudo muito novo e recente, e eu não mando em nada."

Ela diz que pretende continuar fazendo seu trabalho e revelou qual é sua ambição. "O próximo passo é continuar trabalhando muito e ter um programa diário, quero muito realizar isso, tenho muita vontade", revelou. "Ao vivo, porque gosto de fazer televisão assim, é um objetivo para realizar lá pra frente."

A ex-BBB lembrou que ainda é nova e que sua ascensão profissional ocorreu muito rapidamente. "Cheguei a lugares que não imaginei chegar tão cedo", confessou. "Eu sou muito nova, tenho só 24 anos. Tenho medo de não ser levada a sério por ser mulher e muito jovem."

Apesar disso, ela diz que confia na avaliação da direção da Globo. "Algo que me conforta muito nessa situação, é acreditar que as pessoas que me colocaram ali confiam no meu trabalho", avaliou. "O Boninho sabe quem é bom e quem não é. Não duvido do meu potencial quando as pessoas me colocam no lugar onde elas acham que eu devo estar."