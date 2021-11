Forro do teto da casa de Poliana Rocha e Leonardo cai em Goiânia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O forro do teto da casa da influenciadora Poliana Rocha, 44, e do cantor Leonardo, 58, em Goiânia caiu na noite desta sexta-feira (19). No momento, a mãe da influenciadora estava na casa, mas não foi atingida.

Poliana postou um vídeo com o estrago em seu Instagram. "Olhe aqui o que aconteceu", disse a influenciadora mostrando o buraco no teto e os pedaços do forro no chão.

Na madrugada, Poliana postou um vídeo prestes a dormir onde deu mais detalhes do ocorrido, e agradeceu que ninguém se machucou.

"Muito grata, mais uma vez, a deus, porque vocês viram que o teto desabou, e minha mãe estava na cozinha, e graças a deus, nada aconteceu com ela", disse.

A casa foi atingida por fortes chuvas, e a calha entupiu, segundo Poliana. Com isso, o acúmulo de água levou à queda do forro de gesso.