Flip 2023 vai homenagear Pagu, escritora modernista, que militou pelo feminismo

Entre suas principais obras estão os romances "Parque Industrial", de 1933, assinado com o pseudônimo Mara Lobo, e "A Famosa Revista", de 1945, publicado em colaboração com Geraldo Ferraz.

Nascida em 1910 em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, Patrícia Rehder Galvão atuou no movimento modernista, sendo uma importante voz do feminismo, além de ter feito importante oposição ao fascismo. Na imprensa, publicou em muitos veículos da época --Revista da Antropofagia, Suplemento Literário do Jornal Diário de São Paulo, France-Presse, A Tribuna e A Vanguarda Socialista.

