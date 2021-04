Final da pandemia em 'Amor de Mãe' divide internautas e gera memes

"Já vacinaram metade do mundo, passaram quantas décadas?", brincou um terceiro. "Pro Matias a pandemia ainda não acabou", observou outro espectador. "Pros outros sim. Ou seja, Lurdes, Camila e Domênico são bolsominions. O PLOT TWIST do final."

Entre críticas e elogios ao texto da autora Manuela Dias, chamou a atenção dos internautas o momento em que a pandemia é dada como controlada na trama. Enquanto alguns ficaram melancólicos ao comparar as cenas com a realidade atual, outros aproveitaram para fazer piada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.