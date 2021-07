Filme com Seu Jorge e astro de 'Stranger Things' estreará dia 5 de agosto

Dirigido por Fernando Grostein de Andrade, o filme fez sua estreou no Festival de Sundance em 2019. No ano seguinte, o longa recebeu elogios da revista americana especializada Variety.

A obra, rodada em inglês e com equipe metade brasileira, metade americana, virou um caldo multicultural com atores nascidos no Brasil, nos Estados Unidos, na Polônia e no Irã e um diretor de fotografia italiano, Blasco Giurato (de "Cinema Paradiso").

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com Seu Jorge e o ator Noah Schnapp, o Will de "Stranger Things", o filme "Abe" já tem um dia para estrear nos cinemas. Segundo a Paris Filmes, a data será dia 5 de agosto.

