Filhos de Meghan Markle e Harry receberão títulos de príncipe e princesa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os dois filhos de Meghan Markle, 39, e príncipe Harry, 36, deverão receber títulos de príncipe e princesa assim que Charles assumir o reinado.

O casal é pai de Archie, 2, e de Lilibet Diana, que nasceu no último dia 4 de junho. O avô deles, Charles, só assumirá o papel de monarca quando ocorrer a morte da rainha Elizabeth.

Segundo a People, os bisnetos do monarca não são príncipes ou princesas. Quem assume esse posto são os filhos do herdeiro mais velho do príncipe de Gales, no caso Charlotte e Louis, filhos do príncipe William, 38, e Kate Middleton, 39.

Essa regra foi estabelecida pelo Rei George 5 após emitir uma carta-patente em 1917. "Os netos dos filhos de qualquer soberano na linha direta masculina (exceto apenas o filho mais velho vivo do filho mais velho do príncipe de País de Gales) terá e desfrutará em todas as ocasiões o estilo e o título desfrutado pelos filhos dos duques destes nossos reinos", dizia ela.

Meghan e Harry anunciaram neste domingo (6) o nascimento do segundo filho -eles são pais de Archie, de dois anos. Em comunicado publicado no site oficial do casal, eles afirmam que a atriz deu à luz dois dias antes a Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

A criança nasceu no dia 4 de junho, às 11h40 (horário local), "sob os cuidados de confiança dos médicos e da equipe do Santa Barbara Cottage Hospital, em Santa Barbara, na Califórnia". Lilibet nasceu com 3,5 kg, diz comunicado. "Tanto a mãe quanto a criança estão saudáveis e bem e instaladas em casa."

Ainda segundo a nota, Lilibet recebeu o nome de sua bisavó, a rainha Elizabeth 2ª, cujo apelido é Lilibet, e o nome do meio em homenagem à avó, Diana, princesa de Gales, morta em um acidente de carro em Paris em 1997.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor é o segundo filho do casal, que também são pais de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, de dois anos. O menino foi o primeiro bebê inter-racial da história recente da monarquia britânica.

Segundo o site Page Six, o bebê é o primeiro filho da realeza britânica a nascer nos Estados Unidos. O desejo de realizar o parto em casa vinha desde a gravidez de seu primeiro bebê, que seria realizado em Frogmore Cottage, no Reino Unido.

Quando Archie estava uma semana atrasado, a duquesa de Sussex foi leva ao hospital privado de Portland em Londres, onde deu à luz na madrugada do dia 6 de maio de 2019, ao lado de seu marido, Harry.