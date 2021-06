Cão foge após acidente e é encontrado pastoreando ovelhas em fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um border collie de dois anos de nome Tilly foi encontrado após seu dono sofrer um acidente e o animal voar pelo vidro em uma estrada localizada na cidade de Rathdrum, no estado americano de Idaho.

De acordo com a People, uma postagem no Facebook sobre o cachorro desaparecido compartilhada mais de 3.000 vezes ajudou nas buscas. Ele estava em uma fazenda pastoreando ovelhas.

Dois irmãos que moram nessa fazenda perceberam que o cão da família estava um tanto quanto diferente e não parecia, de longe, um pastor australiano. Quando eles chegaram mais perto perceberam que tratava-se do cão sumido. A fazenda ficava 2,5 quilômetros de distância do local do acidente.

Um assistente do gabinete do xerife do Condado de Kootenai foi até a fazenda Potter para resgatar o animal. Ele já está com a família.

Dona de Tilly, Linda Oswald disse que não se surpreendeu ao saber que o cão estava pastoreando ovelhas. "Ele pastoreará qualquer coisa. Quando vou ao parque dos cães, ele tenta reunir as pessoas em um grupo."

Oswald agradeceu aos moradores da fazenda e a todas aquelas que ajudaram nos compartilhamentos para encontrar seu melhor amigo.