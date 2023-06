Filho recém-nascido de Cristiano, da dupla com Zé Neto, passará por cirurgia de coração

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, anunciou que seu filho recém-nascido, Miguel, terá que passar por uma cirurgia do coração. Em publicação neste sábado (3) no Instagram, ele informou que a criança foi diagnosticada com Tetralogia de Fallout, condição rara conhecida por malformações no músculo cardíaco, aorta e valva pulmonar.

