Cantora Lana del Rey dança em vila indígena durante viagem pela Amazônia

A comunidade indígena que a artista visitou foi a Tatuyo. Lá, ela dançou em um ritual indígena do povo, além de interagir com a influenciadora local Maira Gomes Godinho, conhecida também como Cunhaporanga Tatuyo.

Por conta do intervalo curto, Lana está no país há uma semana, e aproveitou para fazer a viagem na região norte. Ela desembarcou em Manaus na terça-feira (30), depois de fazer turismo no Cristo Redentor e no Corcovado no domingo (28).

A cantora se apresentou no Mita Festival há uma semana, no Rio de Janeiro, e tem nova apresentação neste sábado (3) em São Paulo, também pelo evento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lana del Rey visitou uma aldeia em Manaus, no Amazonas, na última quinta-feira (1), onde foi vista dançando com indígenas. O momento foi divulgado nas redes sociais.

