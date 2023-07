Filho de Ron Wood, dos Rolling Stones, culpa pai por uso de drogas na infância

"Ele (Ronnie) disse: 'Faça o que você tem que fazer e divirta-se fazendo o que faz, mas não deixe que as drogas controlem sua vida. Você controla as drogas!'", contou Jamie.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Meu pai não era leal, estava fora do ar, era um bêbado" disse Jamie Wood, filho de Ronnie Wood, guitarrista dos Rolling Stones, em entrevista ao The Sunday Times.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.