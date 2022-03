Filho de Faustão exibe mais um relógio avaliado em R$ 1,1 milhão

O filho de Faustão já havia aparecido, em 2021, com um outro relógio cujo preço superava os R$ 1 milhão. Na ocasião, tratava-se de uma das únicas 30 unidades existentes do Richard Mille RM011 Felipe Massa Yellow Bronzo Titanium, que custa a partir de 209 mil euros no site Chrono24 (cerca de R$ 1.161 milhão).

Ele foi criado em 2015, é à prova d'água, e feito de carbono, titânio e cerâmica, além de um cristal de safira. O relógio também tem sete estrelas marcadas no lado esquerdo, simbolizando os sete títulos do Campeonato Mundial de F1 de Michael Schumacher, ex-piloto para quem o relógio foi criado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Guilherme da Silva, 18, filho do apresentador Faustão, publicou uma foto em seu Instagram na noite desta quarta-feira (2) exibindo um relógio avaliado em mais de 200 mil euros (cerca de R$ 1.116 milhão) no Chrono24, o mercado mundial de relógios online.

