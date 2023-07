Filho de Faustão diz que não ter o pai no programa o deixou mais tranquilo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Engana-se quem pensa que comandar o programa sem Faustão na Band tem sido difícil para João Guilherme Silva, filho do apresentador. Pelo contrário. Segundo o próprio, a saída do pai da atração o deixou mais relaxado. Foi o que afirmou no podcast PodDelas.

"Eu fiquei mais tranquilo depois [da saída de Faustão]. Eu relaxei! Eu sou um cara que admiro muito ele, muito fã, e acho que não quero nunca errar na frente dele. Tem uma coisa de filho de tipo: 'Quero dar orgulho para o meu pai'", destacou.

De acordo com João, a ideia a partir da saída do comandante do programa foi tomar aquele espaço e dar o melhor. "Estar com ele por um ano e meio foi muito bom para minha carreira, te põe em um sarrafo que você precisa ultrapassar", completou.

No bate-papo, João ainda disse que não costumava se assistir por achar que suas primeiras intervenções não eram boas. Agora, tudo mudou. Até elogio do pai ele tem recebido.

"A pressão no começo foi muito grande. Desde que ele [Faustão] parou, ele fica assistindo e já disse que num dos programas ele não achou nenhum defeito", pontuou.

A Band encerrou na noite da última sexta-feira (7) as gravações do Faustão na Band. O programa, que estava no ar desde janeiro de 2022, terá edições inéditas até o início de agosto, quando dará lugar para uma atração comandada por Glenda Kozlowski e Zeca Camargo. Anne Lottermann e João Guilherme Silva tocaram os últimos momentos de trabalho na atração.

Faustão já havia encerrado seus trabalhos em junho. Ele vinha gravando apenas ações de merchandising de anunciantes que já haviam fechado contrato antes da decisão do cancelamento. Anne Lottermann agradeceu a plateia que esteve nos estúdios da Band para acompanhar os trabalhos e homenageou a equipe da atração que fez tudo acontecer.