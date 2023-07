'Cidade de Deus': Atores vão reviver seus papéis, mas Alice Braga fica de fora

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O elenco da série sobre o filme "Cidade de Deus" (2002) começa a ser definido agora pela Warner Bros Discovery, que gravará ainda este ano a atração, uma das apostas da HBO Max para 2024. Alexandre Rodrigues e Roberta Rodrigues, revelados ao grande público no longa-metragem que chegou a ser indicado a quatro estatuetas no Oscar de 2004, vão reprisar seus papéis.

Alice Braga, que teve projeção internacional no filme, está fora. Com uma carreira consolidada no exterior e compromissos já assumidos, Alice não teria agenda para participar das gravações nas datas previstas. Já Roberta reviverá Berenice. No filme, ela começa como namorada do bandido Cabeleira (Jonathan Haagensen), que fazia parte do Trio Ternura, quadrilha que protagoniza a primeira fase do filme.

Na segunda fase, Berenice aparece rapidamente como esposa de um bandido, morto pela quadrilha de Zé Pequeno (Leandro Firmino). Pequeno não estará na série porque ele morre ao final do filme.

Intérprete do protagonista Buscapé, Alexandre Rodrigues também está de volta, agora casado e com filhos para criar. No fim do filme que deu origem à serie, ele começa a estagiar como fotógrafo em um dos maiores jornais do Brasil. A ideia agora é mostrar como Buscapé segue relevante na comunidade.

A produção da série, uma parceria da Warner com a O2 Filmes, tentou trazer de volta a atriz Alice Braga. Na produção original, Alice interpretou Angelica, uma velha amiga e interesse amoroso de Buscapé, que mais tarde vira a namorada de Bené (Phellipe Haagensen).

Entre os atores que também farão parte do elenco da série estão Marcos Palmeira, que vai dividir este trabalho com a novela "Renascer", da Globo; e Andréia Horta, que não tem mais contrato de exclusividade com a Globo e acertou sua participação.

A série de "Cidade de Deus" vai se passar 20 anos após os eventos do filme de Fernando Meirelles e Kátia Lund. O fim do filme se passa no início dos anos 1980, e a série terá ambientação nos anos 2000. O objetivo é mostrar como está a vida dos personagens que fizeram parte do longa. Palmeira foi atraído pelos bons trabalhos que a HBO costuma fazer e pela equipe envolvida no projeto.